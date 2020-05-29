США лишат Гонконг привилегий

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса. Об этом президент сказал на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом в Twitter.

«Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий», — сказал Трамп.

Президент пояснил, что «Китай заменил свое обещание следовать принципу «одна страна — две системы» на принцип «одна страна — одна система». Это лишает Гонконг автономности.

24 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о намерении США ввести санкции против Китая, если автономность Гонконга будет ущемляться.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп проведет конференцию по Китаю 29 мая

— В КНР одобрили резолюцию о разработке закона о безопасности в Гонконге

— Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга