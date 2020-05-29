Вучич подтвердил приезд на Парад Победы в Москве
Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что приедет на Парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает ТАСС.
«Я получил приглашение из Москвы, и, конечно, буду представлять Сербию на параде Победы в связи с 75-летием Победы над фашизмом… С гордостью понесу флаг нашей страны на Красной площади в Москве», — подчеркнул сербский лидер, выступая на местном телевидении.
Он также отметил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 17 или 18 июня в России.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что парад в честь 75-летия Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялись торжественные мероприятия в честь Победы над Германией.
В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.
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