США считают, что саммит G7 можно провести очно

Власти США считают, что саммит G7 удастся провести очно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента США Сару Хакаби Сандерс.

Ранее США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса, подчеркнув, что в очной встрече заинтересованы все лидеры большой семерки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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