Путин и Токаев обсудили борьбу с COVID-19

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора затронули такие темы, как борьба с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции», — указано в сообщении.

Также лидеры обсудили двухстороннее сотрудничество и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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