Канцлер Австрии отреагировал на поход в кафе президента Ван дер Беллена

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал ночной поход президента страны Александера Ван дер Беллена в кафе после отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 мая, полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена с женой в кафе после 23.00, что является нарушением правил во время пандемии коронавируса.

Согласно введенному закону в Австрии на фоне пандемии коронавируса, все кафе и рестораны могут работать с 6.00 до 23.00.

По словам Курца, не важно, президент это или простой житель, все австрийцы радуются смягчению ограничительного режима и постепенному возвращению к нормальной жизни.

«Это должна быть наша общая цель», — сказал канцлер.

После инцидента Ван дер Беллен также самолично прокомментировал ситуацию.

«Я впервые с момента «локдауна» пошел поесть с двумя друзьями и супругой. Мы заговорились и забыли о времени. Мне действительно очень жаль», — написал Ван дер Беллен на своей странице в Twitter, добавив, что понесет ответственность, если ресторатор столкнется с ущербом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президента Австрии застали за столиком в кафе во время пандемии коронавируса