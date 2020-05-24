США пригрозили санкциями против КНР в случае нарушения автономии Гонконга

Вашингтон намерен ввести санкции против Китая в случае, если его руководство будет нарушать автономию Гонконга. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

«Если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и КНР. Трудно представить себе, что Гонконг по-прежнему будет финансовым центром Азии в случае его захвата Китаем», — сказал О'Брайен.

По словам представителя Вашингтона, «Китай нуждается в капитале других стран» и может потерять его в случае ограничения автономии Гонконга.

Он также заявил, что в случае продолжения Пекином репрессивной политики в отношении своего особого административного района, многие его жители могут покинуть свои дома и уехать за рубеж.

Очередная волна протестов в регионе разгорелась после того, как вице-премьер КНР Хань Чжэн заявил, что власти КНР намерены принять новый законопроект, предусматривающий усиление полицейского контроля за деятельностью оппозиционных партий и запрет на «подрывную и сепаратистскую деятельность».

Ранее официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в обход гонконгского парламента.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.

Всего за полгода в особом административном районе КНР прошло более 900 демонстраций и маршей, задержаны почти шесть тысяч человек.

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