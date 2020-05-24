Около 120 человек задержали в ходе протестов в Гонконге

Гонконгская полиция задержала по меньшей мере 120 человек, протестующих против принятия нового законопроекта о нацбезопасности для региона, сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, часть задержанных, предположительно, пыталась установить дорожные баррикады. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.

Очередной протест разгорелся после того, как вице-премьер КНР Хань Чжэн заявил, что власти КНР намерены принять новый законопроект, предусматривающий усиление полицейского контроля за деятельностью оппозиционных партий и запрет на «подрывную и сепаратистскую деятельность».

По словам вице-премьера, власти материка намерены во что бы то ни стало принять законопроект. Оппозиция назвала данный шаг «посягательством на автономию, верховенство закона и основные свободы».

Ранее официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в обход гонконгского парламента.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.

Всего за полгода в особом административном районе КНР прошло более 900 демонстраций и маршей, задержаны почти шесть тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай готовится официально запретить сепаратизм в Гонконге