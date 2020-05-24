Судебный процесс над Нетаньяху начался в Израиле

В Израиле начинается судебный процесс с участием премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так первое заседание пройдет в воскресенье, 24 мая.

По данным агентства, премьер-министр должен будет лично присутствовать на нем.

Судебный процесс пройдет в рамках предъявленных Нетаньяху обвинений в коррупции и нарушении общественного доверия.

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