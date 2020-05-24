Офис Джонсона отверг обвинения в адрес его советника о нарушении карантина
Офис премьер-министра Британии Бориса Джонсона отверг обвинения в адрес его советника Доминика Каммингса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так на Даунинг Стрит заявили, что не намерены тратить время на «ложные обвинения», которые были изложены в статьях газет Mirror и Guardian о неоднократном нарушении режима самоизоляции со стороны советника Джонсона.
По данным газет, Каммингс посещал город Дарем, которых находится в 400 километрах от Лондона, чтобы навестить своих родителей. СМИ заявляли, что такую поездку он совершал несколько раз в период карантина.
«Мы не будем тратить свое время, отвечая на поток ложных обвинений в адрес господина Каммингса от ведущих кампанию газет», — заключили в офисе Джонсона.
Там также указали, что опубликованные материалы являются неточными.
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