Офис Джонсона отверг обвинения в адрес его советника о нарушении карантина

Офис премьер-министра Британии Бориса Джонсона отверг обвинения в адрес его советника Доминика Каммингса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так на Даунинг Стрит заявили, что не намерены тратить время на «ложные обвинения», которые были изложены в статьях газет Mirror и Guardian о неоднократном нарушении режима самоизоляции со стороны советника Джонсона.

По данным газет, Каммингс посещал город Дарем, которых находится в 400 километрах от Лондона, чтобы навестить своих родителей. СМИ заявляли, что такую поездку он совершал несколько раз в период карантина.

«Мы не будем тратить свое время, отвечая на поток ложных обвинений в адрес господина Каммингса от ведущих кампанию газет», — заключили в офисе Джонсона.

Там также указали, что опубликованные материалы являются неточными.

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