Медведев отреагировал на выход США из Договора по открытому небу

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу стал очередным шагом по разрушению системы международной безопасности, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «Вконтакте».

«В Вашингтоне посягнули на заложенные в Договоре и даже отражённые в самом его названии цели – обеспечения открытости, транспарентности и доверия в военной области», — заявил Медведев.

По его словам, выход США из данного соглашения «ожидаемо обставляется» надуманными «нарушениями его положений со стороны России».

Медведев также выразил надежду, что во время предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах другие договоренности о контроле над вооружениями не пострадают, а Вашингтон ответственно подойдет к вопросу о продлении ДСНВ.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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