Начальник Генштаба ВС Британии Роланд Уокер заявил, что Соединенное Королевство займется реорганизацией сухопутных войск в рамках подготовки к потенциальной войне в 2027 году. Его слова приводит UK Defence Journal.

«Мы не можем ждать идеальную армию к 2035 году, мы должны преобразовать ту армию, которая у нас есть сейчас. Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы удвоить нашу боеспособность к 2027 году по сравнению с тем, что было в 2024 году, и утроить ее к 2030 году», — заявил Уокер.

Он назвал «опасными» угрозы, с которыми сегодня сталкивается мир. По его словам, «они сходятся и все больше взаимосвязаны». Кроме того, Уокер затронул тему конфликта на Украине заявив, что Россия преследует достижение «более широких стратегических целей».

«Цель Путина — разрушить трансатлантическое соглашение о безопасности, которое поддерживало мир последние 80 лет», — считает начальник Генштаба ВС Британии.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны.

По словам главы государства, правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию, что война с русскими чуть ли не на пороге. Он отметил, что европейские лидеры повторяют это раз за разом, как мантру, и назвал подобные заявления «чушью».

