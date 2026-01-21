Размер шрифта
В Петербурге приземлился первый прямой рейс из Марокко

В Пулково встретили первый самолет из Касабланки
Алексей Даничев/РИА Новости

В аэропорту Пулково приземлился первый самолет, прибывший прямым рейсом из Касабланки в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Лайнер прибыл в 07:00 по московскому времени, обратный вылет запланирован на 08:05.

В петербургской авиагавани состоялась торжественная церемония запуска нового направления. В мероприятии приняли участие директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши, представители комитетов по туризму, внешним связям и транспорту города.

Халваши отметила, что новое направление, по ее мнению, будет пользоваться высоким спросом. Она указала, что рейсы планируется выполнять три раза в неделю и заполняемость ожидается высокой. Также она подчеркнула привлекательную стоимость перелета, уточнив, что билеты стоят в диапазоне 15–20 тыс. рублей при продолжительности полета около шести часов.

Рейсы по маршруту Касабланка — Санкт-Петербург будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Перевозчиком выступает национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc. Пассажиров будут обслуживать самолеты Boeing 737-800.

Ранее в правительстве рассказали о переговорах по авиасообщению между Москвой и Улан-Батором.

