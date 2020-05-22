Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Как стало известно, он состоится 26 мая.

Отмечается, что ГБР Украины вызвало экс-лидера страны на допрос в качестве свидетеля.

В пресс-службе рассказали, что ведомство намерено допросить Порошенко по делу, в котором рассматриваются обстоятельства «перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей», состоящей «из 43 картин всемирно известных художников».

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