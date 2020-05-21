Лебедев не исключил проведение голосования по поправкам в Конституцию 24 июня

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев считает, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ могут провести в один день с Парадом Победы, то есть 24 июня. Об этом он сказал РИА «Новости».

«Я высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов», — уточнил Лебедев.

По его словам, некоторые парламентарии говорят, что вместе с праздничным парадом состоится и голосование.

Изначально голосование по конституционным поправкам должно было пройти 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса. В России в настоящее время выявлено свыше 317 тыс. заражений коронавирусом, скончались 3099 человек.

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