Трамп заявил о желании провести саммит G7 очно в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что саммит «Большой семерки» состоится с большой долей вероятности очно в Белом доме, цитирует его Reuters.

«Я рассматриваю возможность перенесения G7 на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне», — сказал он журналистам.

По словам политика, проведение саммита возможно, так как США и другие страны «опережают график восстановления от коронавируса».

Изначально встреча на высшем уровне «большой семерки» была назначена на 10-12 июня в Мэриленде. Но в марте 2020 года было объявлено, что лидеры G7 проведут видеоконференцию вместо встречи. Позднее Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

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