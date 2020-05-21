Заразившуюся коронавирусом депутата ГД Максимову выписали из больницы

Депутата Госдумы от «Единой России» Светлану Максимову, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа, 20 мая выписали из больницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее помощницу Наталию Кузьмину.

По ее словам, парламентарий сейчас чувствует себя нормально, но при этом испытывает слабость.

«Но это и понятно: такую болезнь перенесла», — сказала Кузьмина.

Она добавила, что депутат сейчас находится на карантине у себя дома, в Твери.

Ранее стало известно, что Максимова проходит лечение от COVID-19 в одной из тверских больниц.

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