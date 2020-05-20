Меркель не стала отвечать на вопрос об очной встрече лидеров G7
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Канцлер Германии Ангела Меркель не стала отвечать на вопрос, готова ли она поучаствовать в очном формате G7, если встреча состоится, пишет ТАСС.
Меркель заявила, что предпочитает пока подождать, ответив на вопрос, поедет ли она на очную встречу в США в случае приглашения.
«Я осознанно выбрала слова», — отметила канцлер позднее.
Ранее Трамп заявил, что обдумывает проведение очного саммита «семерки» в Кэмп-Дэвиде.
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