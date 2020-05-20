Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России

Военные США погрузили на борт С-17 первую партию аппаратов ИВЛ, которые будут доставлены в Россию, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что первая партия будет состоять из 50 аппаратов. Всего США поставят в Россию 200 аппаратов ИВЛ.

В России выявлено почти 309 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2972 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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