Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России
Военные США погрузили на борт С-17 первую партию аппаратов ИВЛ, которые будут доставлены в Россию, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что первая партия будет состоять из 50 аппаратов. Всего США поставят в Россию 200 аппаратов ИВЛ.
В России выявлено почти 309 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2972 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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