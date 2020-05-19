Трамп заявил о «психических проблемах» Пелоси после ее слов о его ожирении

Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси «больной женщиной» после ее слов о его ожирении, сообщает Mediaite.

В ходе пресс-конференции глава государства выступил против негативных оценок его решения принимать гидроксихлорохин для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также раскритиковал своих политических оппонентов за расследования российского вмешательства в американские выборы.

«Эти люди больны. Пелоси – больная женщина. У нее много проблем, много психических проблем», – заявил Трамп.

Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси высказалась против приема президентом Трампа гидроксихлорина, так как это может быть опасно «в его возрастной группе и весовой группе». При этом «весовую группу» главы государства Пелоси охарактеризовала как «ожирение».

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