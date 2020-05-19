Лавров и глава МИД ФРГ обсудили обстановку на Украине и коронавирус
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Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону обстановку на Украине и борьбу с коронавирусом, сообщает МИД России.
«Министры высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии COVID-19 и выразили надежду, что этому будет способствовать 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения», — говорится в сообщении.
Также Лавров подчеркнул, что для урегулирования ситуации Киеву следует придерживаться договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств в Париже в декабре 2019 года.
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