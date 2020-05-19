СБУ отрицает сотрудничество с Гордоном в интервью с Поклонской и Стрелковым
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В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что украинский журналист Дмитрий Гордон действовал по собственной инициативе, когда организовывал интервью с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом сообщает «Страна.UA».
СБУ также отмечает, что в данный момент вся озвученная в этих интервью информация подробно изучается на предмет фактического развязывания войны на востоке Украины.
До этого Гордон заявил о том, что он взял интервью у Стрелкова и Поклонской «в содружестве с украинскими спецслужбами».
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