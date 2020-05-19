Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, что вы, наконец, избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные. Это событие, и я поздравляю, что вы эту заразу побороли», — сказал Путин.

В ответ Мишустин с улыбкой поблагодарил главу государства за поддержку и теплые слова.

Коронавирус обнаружили у Мишустина 30 апреля. В этот же день он доложил о своем состоянии президенту и его направили на лечение в медицинское учреждение. Находясь в больнице, премьер-министр провел несколько совещаний в формате видеоконференции.

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