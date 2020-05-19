В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что японские политики в данной ситуации оказались жертвами самообмана, а возможность увязать мирный договор с вопросом о северных территориях назвал иллюзиями.

Морозов пояснил, что как только эти иллюзии развеялись, Япония снова вернулась к своему традиционному толкованию данной темы.

При этом он подчеркнул, что Россия никаких поводов к такому толкованию не давала.

До этого в своем ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» Япония назвала острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями».

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Японии вновь назвали южную часть Курил «своими» территориями