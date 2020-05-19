Трамп: США выйдет из ВОЗ, если требования страны не выполнят в течение 30 суток

США дает Всемирной организации здравоохранения 30 суток на то, чтобы она гарантировала проведение реформ в своей структуре и управлении, которых добивается Вашингтон. В противном случае, страна прекратит финансирование организации и пересмотрит своей членство в ней, написал президент США Дональд Трамп в письме директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, которое опубликовал у себя в Twitter.

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — написал Трамп.

Он также добавил, что не может позволить «американским налогоплательщикам» продолжать финансировать организацию, которая «не служит интересам Америки».

Трамп отметил, что «необходимые реформы» будут обозначены в ходе совместных консультаций между ВОЗ и его администрацией.

По его словам, чтобы США не вышли из организации, «ей нужно действовать быстро».

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