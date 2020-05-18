Меркель: ни одно государство в одиночку не справится с эпидемией COVID-19

Ни одно государство в мире не справится с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией, мировому сообществу необходимо объединить усилия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает РИА «Новости».

«Мы переживаем действительно глобальный кризис», — сказала политик.

Она отметила, что пандемия коронавируса приведет к социально-экономическим последствиям.

«Ни одна страна в одиночку не справится с этой проблемой, мы должны действовать вместе», — подчеркнула Меркель.

Канцлер также обратила внимание, что необходимо прилагать больше усилий для предупреждения подобных эпидемий в будущем и укрепления национальной системы здравоохранения. В связи с этим она призвала «обеспечить устойчивость работы» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также приложить усилия для создания общедоступной вакцины от коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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