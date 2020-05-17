Пушков прокомментировал украинские санкции против научных учреждений РФ

Глава комитета по информационной политике Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции в отношении культурных и научных учреждений России являются стремлением впечатлить украинских националистов, сообщает »Парламентская газета».

«Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет», — сказал Пушков.

По его мнению, Зеленский является «марионеткой» в руках тех, кто «находится за его спиной».

Сенатор добавил, что избиратели поддержали действующего президента, чтобы украинцы жили с гражданами РФ, «если не как друзья, то хотя бы как соседи, а не враги».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений России. Под санкции, в частности, попали МГУ имени М. В. Ломоносова, Эрмитаж и ряд других учреждений.

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