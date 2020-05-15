Помощник Кадырова рассказал о блокировке Instagram-аккаунтов

Помощник главы Чечни и директор телекомпании «Грозный» Ахмед Дудаев заявил, что социальная сеть Instagram сначала извинилась и восстановила несколько аккаунтов о деятельности чеченского главы Рамзана Кадырова, а затем вновь заблокировала восстановленные страницы. Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идет о страницах, одна из которых принадлежит фонду, а другая — ведется сотрудником телекомпании.

Помощник сказал, что не понимает происходящего и отметил, что юридических оснований для блокировки данных страниц нет.

«Почему-то блокируются страницы о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, хотя они ему не принадлежат», — сказал Дудаев.

Он добавил, что следуя логике Facebook, санкционное законодательство США распространяется на всех, кто следит за деятельностью Кадырова и жизнью Чечни.

Ранее социальная сеть уже блокировала страницу Кадырова в 2017 и 2018 годах. Также в 2017 году была заблокирована страница чеченского главы в Facebook.

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