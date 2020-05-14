Трамп допустил полное прекращение отношений между США и Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что США могли бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — сказал Трамп.

Президент отметил, что у него хорошие отношения с главой Китая Си Цзиньпином, но сейчас он не хочет ему звонить.

Ранее стало известно, что сенатор Грэм внес в американский сенат проект закона «Об ответственности за COVID-19», который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции. США обвиняют Китай в сокрытии информации по коронавирусу и неправильных действиях, допустивших распространение инфекции по миру.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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