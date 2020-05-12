Собчак: Нарусова 10 дней пробыла с пневмонией в Коммунарке

Сенатор от Тывы Людмила Нарусова 10 дней провела в больнице в Коммунарке с пневмонией. Об этом рассказала ее дочь Ксения Собчак.

«Мама 10 дней с тяжелейшей пневмонией пролежала в Коммунарке», — сказала Собчак в ходе прямого эфира на своей сстранице в Instagram.

В конце марта стало известно, что Людмила Нарусова находится в больнице в Коммунарке с диагнозом «вирусная пневмония», результат теста на коронавирус отрицательный.

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