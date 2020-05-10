Иран готов к полному обмену заключенными с США из-за пандемии

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Иран готов провести полный обмен заключенными с США без предварительных условий из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя иранского правительства Али Рабии.

Власти Ирана обеспокоены безопасностью и здоровьем иранских граждан с тюрьмах США в связи с опасностью коронавируса, заявил Рабии. Он подчеркнул, что Тегеран готов обсуждать с американской стороной полный обмен заключенными, однако США еще не дали свой ответ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.