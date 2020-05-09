Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили

<img src="//img.gazeta.ru/files3/483/13072483/AP_19318528622915-pic905-895x505-9779.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает результатов работы Михаила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ в ближайшие месяцы, сообщает «Укринформ».

В частности, Зеленский ожидает результаты работы по дерегуляции в бизнесе и реформированию таможни. Кроме того, по словам президента, он заинтересован в помощи Саакашвили в проведении пенсионной реформы.

7 мая 2020 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главный по реформам: Зеленский нашел пост для Саакашвили

— Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили

— Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата