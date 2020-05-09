Путин оценил вклад ветеранов в Победу и их стальную силу духа

Президент России Владимир Путин после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в своей речи оценил вклад ветеранов в Победу и их стальную силу духа, передает РИА «Новости».

«Они сделали для родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить, они спасли отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений», — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил жертвенный подвиг советского народа и пожелал всем ветеранам здоровья.

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