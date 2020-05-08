Зеленский возложил цветы у Вечного огня на российско-украинской границе

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню на российско-украинской границе, почтив тем самым память погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает «112.ua».

Глава государства посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в поселке Меловое близ границы.

Отмечается, что также установил лампадки возле скульптуры — солдата, который снимает головной убор перед родиной.

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