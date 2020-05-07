Вашингтон разочарован отношениями с Китаем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/271/13062271/2019-07-30T000000Z_157627281_RC1460EC2500_RTRMADP_3_USA-TRADE-CHINA-pic905-895x505-84711.jpg">

Белый дом считает, что отношения США и Китая в настоящее время вызывают фрустрацию и разочарование. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани.

Журналисты попросили рассказать ее о том, какие на данный момент отношения складываются у двух держав. «Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование», — цитирует Макэнани «Интерфакс».

По ее словам, президент Дональд Трамп разочарован, что некоторые решения Китая в ситуации с коронавирусом «поставили под угрозу жизни американцев». При этом она не стала говорить о торговых отношениях Китая и США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Си Цзиньпин обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Китая

— Трамп предупредил Китай о возможных последствиях из-за вспышки COVID-19

— Трамп: США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем