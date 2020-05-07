Вашингтон разочарован отношениями с Китаем
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Белый дом считает, что отношения США и Китая в настоящее время вызывают фрустрацию и разочарование. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани.
Журналисты попросили рассказать ее о том, какие на данный момент отношения складываются у двух держав. «Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование», — цитирует Макэнани «Интерфакс».
По ее словам, президент Дональд Трамп разочарован, что некоторые решения Китая в ситуации с коронавирусом «поставили под угрозу жизни американцев». При этом она не стала говорить о торговых отношениях Китая и США.
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