Пентагон обвинил Россию и Китай в использовании пандемии для своих интересов
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай используют пандемию коронавируса для продвижения собственных интересов, сообщает La Stampa.
По его словам, Россия оказала помощь Италии в борьбе с COVID-2019, чтобы затем разругать Рим и его союзников, используя кампании дезинформации.
Эспер также обвинил Китай в попытке инвестировать в стратегические отрасли промышленности и инфраструктуры других стран, с целью влиять на обеспечение безопасности.
Так, он указал на возможное создание китайской компанией Huawei связи 5G, от поставок которой могут зависеть союзники США.
Ранее три итальянских региона: Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия, попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские специалисты провели дезинфекцию в трех итальянских городах
— Главы итальянских городов поблагодарили российских военных за помощь
— Три итальянских региона попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом