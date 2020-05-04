Пентагон обвинил Россию и Китай в использовании пандемии для своих интересов

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай используют пандемию коронавируса для продвижения собственных интересов, сообщает La Stampa.

По его словам, Россия оказала помощь Италии в борьбе с COVID-2019, чтобы затем разругать Рим и его союзников, используя кампании дезинформации.

Эспер также обвинил Китай в попытке инвестировать в стратегические отрасли промышленности и инфраструктуры других стран, с целью влиять на обеспечение безопасности.

Так, он указал на возможное создание китайской компанией Huawei связи 5G, от поставок которой могут зависеть союзники США.

Ранее три итальянских региона: Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия, попросили Россию о помощи в борьбе с коронавирусом.

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