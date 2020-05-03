Помпео заявил, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что коронавирус нового типа COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

По его словам, у Вашингтона есть достаточно свидетельств того, что данный вирус «вышел из той самой лаборатории в Ухане».

Как отметил глава Госдепа, американская сторона с самого начала говорила, что COVID-19 появился в Ухане.

«Теперь это может видеть весь мир», — сказал Помпео.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Помпео заявил, что КНР понесет ответственность за сокрытие данных о COVID-19

«Глобальные дебаты»: Помпео ищет виновных в пандемии