Помпео заявил, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что коронавирус нового типа COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

По его словам, у Вашингтона есть достаточно свидетельств того, что данный вирус «вышел из той самой лаборатории в Ухане».

Как отметил глава Госдепа, американская сторона с самого начала говорила, что COVID-19 появился в Ухане.

«Теперь это может видеть весь мир», — сказал Помпео.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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