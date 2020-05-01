Трамп заявил о наличии доказательств искусственного происхождения COVID-19

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть доказательства создания коронавируса в лаборатории Уханя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, у меня есть», — ответил он на вопрос о том, есть ли подтверждения искусственного происхождения COVID-19.

Однако американский лидер не сообщил, какими именно доказательствами он располагает, сославшись на секретность материалов.

При этом ранее в офисе директора национальной разведки США заявили, что новый тип коронавируса не был создан искусственно или генетически модифицирован.

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