«Ъ» узнал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

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Газета «Коммерсантъ» узнала о том, как себя чувствует премьер-министра России Михаил Мишустин, у которого тесты на коронавирус оказались положительными.

По данным издания, у Мишустина высокая температура. Также премьер в беседе с «Ъ», подтвердил, что чувствует себя нездоровым.

Впервые о своем заражении глава правительства России заявил на на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, правительство продолжит работу в прежнем режиме, однако он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.

По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.

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