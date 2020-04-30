«Ъ» узнал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина
Газета «Коммерсантъ» узнала о том, как себя чувствует премьер-министра России Михаил Мишустин, у которого тесты на коронавирус оказались положительными.
По данным издания, у Мишустина высокая температура. Также премьер в беседе с «Ъ», подтвердил, что чувствует себя нездоровым.
Впервые о своем заражении глава правительства России заявил на на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, правительство продолжит работу в прежнем режиме, однако он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.
По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.
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