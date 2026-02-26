Путин привел крылатую фразу об автомате Калашникова

Путин: что бы в России ни делали, все равно получается автомат Калашникова

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с учеными, которая накануне состоялась на IV Форуме будущих технологий, процитировал крылатую фразу, которую приписывают Виктору Черномырдину: «что ни делаем, получается автомат Калашникова». Об этом сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на форуме в четверг, передает ТАСС.

«Вчера президент на закрытой встрече напомнил [крылатую фразу о том], что у нас в России простой порядок: что бы мы ни делали, все равно получается автомат Калашникова», — рассказал Ковальчук на сессии «Ядерные технологии для биоэкономики и человека».

25 февраля Путин посетил Форум будущих технологий, который проходит с 25 по 26 февраля в московском Центре международной торговли (ЦМТ).

В этом году мероприятие посвящено вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в различных отраслях. Программа форума включает более 30 тематических сессий и панельных дискуссий.

Ранее Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату.