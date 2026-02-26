Лошадь женщины из США признана старейшей в мире

В США домашняя лошадь из штата Вирджиния официально признана самой старой живущей в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Лошадь по кличке Фэнси, принадлежащая Пейдж Сигмон Блумер, достигла возраста 37 лет и 329 дней. Согласно документам, животное родилось 1 апреля 1988 года. Женщина предоставила подтверждение возраста питомицы, после чего животное официально признали рекордсменом.

Блумер рассказала, что знакома с Фэнси с детства: она начала проводить с ней время, когда ей было 8 лет, а лошади — 12. По словам хозяйки, за годы жизни животное сталкивалось с различными проблемами со здоровьем, однако сохраняет активность и упрямый характер.

Сейчас лучшим компаньоном Фэнси является осел по имени Роуз, который помогает почти слепой лошади ориентироваться. Владелица отметила, что животные проводят время вместе, отдыхая на солнце и поддерживая друг друга.

Фэнси считается редким примером долгожительства среди лошадей: средняя продолжительность жизни этих животных обычно составляет около 25–30 лет.

Ранее мужчина поцеловал девушку 146 раз за 30 секунд и установил рекорд Гиннесса.