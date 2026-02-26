Эксперт объяснила, как ранний выход из декрета влияет на карьеру россиянок

Досрочный выход из декретного отпуска на работу положительно влияет на карьерную динамику. Об этом «Известиям» рассказала директор по персоналу и корпоративной культуре кадровой компании «Адвирос» Ольга Гуляева.

«Три года вне профессиональной жизни сегодня — это критичный срок для бизнеса. За это время меняются бизнес-процессы, требования к знаниям и навыкам, рыночные тренды. Возвращаясь спустя длительный период, сотруднику приходится фактически заново адаптироваться и догонять коллег», — отметила эксперт.

При этом она подчеркнула отсутствие тенденции к выбору полной занятости вместо удаленного или гибридного формата работы. По словам специалиста, после выхода из декрета женщины в основном стремятся сохранить гибкость. Причиной этому становится необходимость наладить семейные процессы, адаптировав ребенка к детскому саду, а также заручившись поддержкой родственников. При этом многие семьи не могут позволить себе услуги нянь, поэтому частичная занятость и гибрид все еще являются самыми востребованными форматами.

Эксперт добавила, что рост числа женщин, которые возвращаются к рабочим обязанностям до окончания декрета, также оказывает влияние на корпоративную культуру. В компаниях происходит усиление принципов лояльности и гибкости по отношению к сотрудницам. Расширяются возможности удаленной работы и допускается выполнение некоторых задач в выходные дни.

Помимо этого, в компаниях развиваются программы wellbeing. Организовываются вебинары с медиками, реализуются инициативы по поддержке здорового образа жизни и проводятся праздники для детей сотрудников.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что все больше россиянок возвращаются к работе задолго до окончания трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. По его данным, особенно активно досрочно поступают к своим обязанностям сотрудницы в возрасте от 20 до 26 лет. Молодые мамы возвращаются из-за экономической необходимости и отсутствия устойчивого карьерного положения.

