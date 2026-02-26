Размер шрифта
Гуф назвал несправедливым приговор по делу о драке в бане

Рэпер Гуф заявил, что обжалует приговор по условному сроку
Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, намерен обжаловать приговор суда по делу о драке в бане. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин.

«Сторона защиты не согласна с данным приговором, будем обжаловать его в апелляционном порядке и добиваться прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон», — сказал юрист.

При этом сам Гуф назвал приговор «абсолютно несправедливым». По словам рэпера, он рассчитывал на прекращение уголовного преследования.

Несколькими часами ранее Гуфу вынесли приговор по делу о драке в бане. Несмотря на просьбу потерпевшего прекратить дело, рэпера приговорили к одному году лишения свободы условно. На решающем заседании стороны примирились, а исполнитель, взяв последнее слово, раскаялся в содеянном.

Накануне прокурор запросил для Гуфа и второго фигуранта по делу о грабеже Геворка Саруханяна по два года колонии условно. Обвинение также попросило суд переквалифицировать статью о грабеже на статью о самоуправстве. До этого следствие полагало, что в ходе конфликта в бане в октябре 2024 года Гуф совершил кражу iPhone у представителя Росгвардии, который прибыл для урегулирования беспорядков, но в результате вступил в ссору с артистом. В ходе инцидента рэпер также нанес ему два удара по лицу.

Ранее двойник Гуфа украл коня в центре Москвы.

 
