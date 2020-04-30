Мишустин заявил о заражении коронавирусом

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У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус. Об этом он сказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».

«Уважаемый Владимир Владимирович, тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал Мишустин во время совещания с Путиным.

По его словам, правительство продолжит работу в прежнем режиме, однако он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.

Ранее инфекция была обнаружена и у премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Политика госпитализировали и провели курс лечения. В настоящее время он выписался и уже приступил к работе.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.