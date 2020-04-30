Россия призвала Киев и Донбасс начать дополнительную поддержку перемирия

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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Киев и Донбасс принять дополнительные меры в поддержку перемирия в регионе. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что российская сторона привела факты, в соответствии с которыми СММ ОБСЕ предложила такие меры некоторое время назад.

Лавров также привел статистику ОБСЕ, которая доказывает несоблюдение перемирия на Донбассе.

Об этом глава МИДа заявил на брифинге по итогам онлайн-встречи министров «нормандского формата».

9 декабря 2019 года состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») по урегулированию конфликта в Донбассе. В рамках саммита состоялись личные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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