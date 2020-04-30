Путин назвал борьбу с коронавирусом экзаменом на человечность

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Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусной инфекций показала, кто из людей готов к взаимовыручке. Об этом он сказал на встрече с участниками общероссийской акции «МыВместе».

Путин отметил, что в настоящее время страна проходит сложный экзамен на человечность и на способность к состраданию и взаимовыручке. При этом россияне успешно сдали его и смогли доказать, что «мы единая и сплоченная страна».

«Мы разделяем общие ценности, которые передавали и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», — цитирует слова Путина РИА «Новости».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1 073.

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