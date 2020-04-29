МИД РФ подтвердил проведение встречи «нордманской четверки» 30 апреля

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Онлайн-встреча министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта на Донбассе состоится 30 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

«Планируется обсудить выполнение минского комплекса мер и решений парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года», — сказала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не ожидает какого-то результата по итогам встречи из-за действий украинской стороны в зоне конфликта.

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