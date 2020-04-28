Эксперт: обозначенные Путиным меры против коронавируса являются комплексными

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал новые меры по борьбе с коронавирусом, о которых президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе обращения.

«Меры, которые озвучил сегодня президент, являются комплексными. Речь идет не только о чрезвычайных действиях по сохранению ограничений на период ближайших двух недель, но и о тактических, которые предполагается принять на следующий период, начиная с 12 мая. И, что может быть самое важное, о стратегических намерениях государства, которые необходимо подготовить правительству, — по восстановлению и развитию экономики, обеспечению социального благополучия граждан на длительную перспективу», — отметил политолог.

Кроме того, добавил он, стоит обратить внимание на то, что президент зафиксировал позиции, связанные с исполнительской дисциплиной чиновников, потребовал от глав регионов находиться на рабочих местах все время до завершения периода ограничений 11 мая. «Кажется, что сейчас это должно вызвать позитивную реакцию со стороны граждан», — подчеркнул Чеснаков.