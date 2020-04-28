12 стран Ближнего Востока и Африки попросили помощи РФ в борьбе с COVID-19

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Россия получила обращения от 12 стран Ближнего Востока и Африки с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.

В частности, о помощи попросили Сирия, Ливия, Египет, Палестина, Ливан, Алжир, Катар, Кувейт, Марокко, Судан, Мавритания и Тунис, заявили в министерстве.

В настоящее время обращения находятся на рассмотрении в профильных ведомствах, добавили в российском МИДе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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