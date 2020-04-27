Белый дом обвинил Китай в продаже США некачественных тестов на коронавирус

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Китай продал США некачественные или поддельные тест-системы на коронавирус, заявил экономический советник Белого дома Питер Наварро в эфире телеканала Fox News.

«Китай сейчас наводняет нас этими некачественными тестами… Мы не можем допустить, чтобы Китай завозил эти фиктивные и контрафактные комплекты для тестирования», — сказал Наварро.

Советник также заявил, что Китай наживается на ситуации, а также обвинил Пекин в несвоевременном оповещении мирового сообщества и провале сдержать коронавирус внутри страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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