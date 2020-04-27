Лавров заявил, что проведение саммита постоянных членов СБ ООН согласовано

Проведение саммита постоянных членов Совета безопасности ООН в формате видеконференции согласовано, выбирается дата мероприятия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

»«Пятерка» (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) размышляет сейчас над тем, чтобы внести вклад в формулирование противодействия коронавирусу», — сказал глава МИД.

Отмечается, что предложение российского президента Владимира Путина о проведении саммита в онлайн-режиме поддержали все страны «пятерки».

В настоящее время решается вопрос о практической проработке организационных моментов.

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